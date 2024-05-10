Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения

На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения

На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения На Украине жителям предлагают переплавить в ювелирные украшения советские медали и ордена.

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Комментарии
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М
Мария
А мы сами разве правильно делаем, что до сих пор ругаем Советский Союз, драпируем мавзолей, принижаем роль Сталина. Правда, сейчас, вроде, выправляется это. И хорошо, что так.
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15 час.
Леонид Руси
Вот кастрюлеголовые жиды до чего додумались? ))) Раритеты, т.е. дорогостоящие редкости, переплавлять в дешёвую бижутерию ))) Миллионы менять на грош ))) Степень тупорылости, как всегда, зашкаливает... Уже не говорю о моральной стороне содеянного... Но для этих педерастов, фашистов и сатанистов, морали не существует... Быдло!
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14 час.

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