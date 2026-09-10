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Радиовидео джета чёрной дыры за 27 лет изменило взгляды астрофизиков

Радиовидео джета чёрной дыры за 27 лет изменило взгляды астрофизиков

Международная команда астрофизиков впервые создала непрерывное поляризованное видео джета сверхмассивной чёрной дыры, объединив 27 лет радионаблюдений в единую динамическую картину.

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