Дорогу к музею “Самара Космическая” отремонтируют до конца 2024 года

Вопрос состояния дорожного полотна был поднят самарцами в социальных сетях.Так, жители областного центра посетовали на то, что дорога, которая ведет к музейному комплексу “Самара Космическая”, находится в неудовлетворительном состоянии.
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