Елена Капитоненко стала новым председателем Общественного совета при МВД по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии избрали нового председателя Общественного совета при МВД по республике. Им стала председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елена Капитоненко.
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