Терапевт назвала неприятные последствия употребления спортдобавок

Употребление спортивных добавок без отрегулированного сочетания и количества может вызвать неприятный запах, дисбактериоз, преддиабет и даже онкологические заболевания, рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева.
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