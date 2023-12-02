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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко продлил безголевую серию до 12 игр. У него 0+0 и «минус 5» в последних 4 матчах за «Оттаву»

Форвард «Оттавы» не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:4).  В последних 4 играх у россиянина нет набранных очков при полезности «минус 5».

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