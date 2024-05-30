Этот задушевный тест до смешного прост, только зрители из СССР его не пройдут: 10 вопросов по комедиям Гайдая про Шурика

Спорим, вы не помните гайдаевские комедии про Шурика так, как вам кажется! фото: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Сегодня вполне могло бы исполниться 87 лет замечательному советскому актеру Александру Демьяненко: он родился 30 мая 1937 года.