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Норвегия готовится к конфликту: план строительства тысячи бомбоубежищ

Норвегия готовится к конфликту: план строительства тысячи бомбоубежищ

Осло намерено построить тысячи бомбоубежищ, опасаясь конфликта с Россией. Норвегия требует защитные бункеры в новых строениях.

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Комментарии
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Игорь Ямкач
Хорошо они собрались воевать, пришёл враг в Норвегию, а никого нет, все в бомбоубежищах. А если кто не успел, то тех в Швецию, на кладбище.
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17 час.

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