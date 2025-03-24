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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры ВВО провели взрывные работы по ликвидации ледовых заторов на реках Приморского края

Военные инженеры ВВО провели взрывные работы по ликвидации ледовых заторов на реках Приморского края

Специалисты инженерных войск, провели замеры толщины льда, после чего произвели расчеты необходимой массы заряда для проведения подрывных работ.

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