Девушки из грез от скандально известного фотографа Дэвида Гамильтона

Фотограф Дэвид Гамильтон (1933-2016) родился и вырос в Лондоне. Ему пришлось прервать обучение из-за начала Второй мировой войны и эвакуироваться в Дорсет, чудные виды и пейзажи которого, возможно, пробудили талант будущего фотографа.