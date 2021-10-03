Мировое обозрение

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Привлечённые на Шанхайской бирже $1,5 млрд компания Lenovo направит на новые виды деятельности

Привлечённые на Шанхайской бирже $1,5 млрд компания Lenovo направит на новые виды деятельности

Китайская компания Lenovo явно не готова довольствоваться статусом крупнейшего производителя персональных компьютеров в мире, поскольку предпринимает попытки диверсифицировать бизнес за счёт направлений, меньше связанных с аппаратным обеспечением.

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