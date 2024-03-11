Началось голосование в рамках Всероссийского конкурса «Знаешь? Научи!»

5 октября 2023 года стартовал Всероссийский конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Цель мероприятия — предоставление возможности школьникам со всей страны заявить о себе как о будущих молодых ученых и проявить таланты научно-популярный блогеров.
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