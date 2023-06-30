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Более 100 подмосковных волонтеров провели экологическую акцию в Жуковском округе

Более 100 подмосковных волонтеров провели экологическую акцию в Жуковском округе

В Жуковском прошла акция «Экология — дело каждого». Организатором выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, а партнером — региональный оператор по вывозу и утилизации отходов «ЭкоЛайн» из Воскресенска.

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