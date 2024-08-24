В 2026 году в России появится новая выплата для многодетных семей

В России появится новая налоговая выплата для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк в беседе с РИА Новости.
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