❗️Аферист под видом «помощника» обманул жён военнослужащих в Севастополе на 630 тысяч рублей 45-летний приезжий из ближнего зарубежья, лично знакомый с потерпевшими и их мужьями-военнослужащими, выманивал деньги под разными предлогами: обещал помощь «по связям» в силовых ведомствах, брал в долг якобы на стройматериалы для нужд СВО.