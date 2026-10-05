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test mazurok

2 подписчика

❗️Аферист под видом «помощника» обманул жён военнослужащих в Севастополе на 630 тысяч рублей 45-летний приезжий из ближнего зарубежья, лично знакомый с потерпевшими и их мужьями-военнослужащими, выманивал деньги под разными предлогами: обещал помощь «по связям» в силовых ведомствах, брал в долг якобы на стройматериалы для нужд СВО.

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