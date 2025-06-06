Моя подруга работает на птицефабрике и рассказала, почему не покупает такие яйца

Привет друзья, куриные яйца наверно один из самых популярных и доступных продуктов питания. На полках магазинов они представлены в широком ассортименте, от самых маленьких до гигантских, с маркировкой С2, С1, С0 и другие.
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