Краснодарский край до 2025 года построит ещё 15 промышленных парков

Сейчас на Кубани уже созданы 6 промпарков.На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где в пятницу прошёл день Краснодарского края, губернатор Вениамин Кондратьев заявил журналистам, что весь 2024 год в регионе будут строиться 15 промышленных парков – в добавок к уже созданным шести.