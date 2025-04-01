Главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет по делу о парламентских ассистентах.
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
Комментарии
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Анна Зареченская
А сам чего, ждешь?
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18 час.
Андрей
А мы с вами уже на брудершафт пили... Или у вас на рынке хамить это норма жизни? И я не жду! Мне мое государство нравится и жить мне здесь вполно комфортно! А вот отдельным правокаторам действительно пора в тюрьму или под следствие!
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17 час.
Надежда
И зелька тоже уже у мИкрона перенял азы западной демократии, все неугодные будут в тюрьме или, вообще, уничтожены...
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16 час.
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