☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Бабушка  правильно написала в своем дневнике: они знали, что пришли, а наши не знали, что придут!Курские новомученики
  • Сергей ЕВ
    Трампа шиза посетилаТрамп: для России...
  • Андрей
    А вот перевод с патентов на вахты это прекрасная идея! Интересно сколько понадобиться времени, чтобы реализовать ее в..."Нечего вам тут д...

В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны

В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны

   Главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет по делу о парламентских ассистентах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Зареченская
А сам чего, ждешь?
Ответить
18 час.
Андрей
А мы с вами уже на брудершафт пили... Или у вас на рынке хамить это норма жизни? И я не жду! Мне мое государство нравится и жить мне здесь вполно комфортно! А вот отдельным правокаторам действительно пора в тюрьму или под следствие!
Ответить
17 час.
Надежда
И зелька тоже уже у мИкрона перенял азы западной демократии, все неугодные будут в тюрьме или, вообще, уничтожены...
Ответить
16 час.
наверх