В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны

Андрей

А мы с вами уже на брудершафт пили... Или у вас на рынке хамить это норма жизни? И я не жду! Мне мое государство нравится и жить мне здесь вполно комфортно! А вот отдельным правокаторам действительно пора в тюрьму или под следствие!