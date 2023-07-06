Россиянам объяснили, как отличить настоящих газовиков от мошенников

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Кстати, о газе... СКОЛЬКО ЕЩЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЭТА ДОЙКА НАСЕЛЕНИЯ? КАЖДЫЙ ГОД НАДО ГОТОВИТЬ СУММУ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЭТИ ГАЗОВЫЕ ХОТЕЛКИ... Лезут кучами, в разных комбинациях (то парень с девкой, то два парня...). Заставляют рубить стены, делать вентиляцию (когда она есть)...какую-то трубу устанавливать ( 8 тысяч с каждого в рассрочку на 4 месяца+ежемесячная плата за квартиру. Сейчас эта труба свисает с крыши под острым углом к дому. А мы любуемся на то, за что отдавали последние пенсионные деньги в течение 4-х месяцев. То трубу им какую-то надо менять ( к счетчику). Некрасиво, говорят. Таких сейчас не делают. А счетчик работает, опломбирован, и показания снимаю, и плачу каждый месяц. Наконец выясняется - 16 тысяч надо... НЕТ СЛОВ! ЕЖЕГОДНО этот БЕСПРЕДЕЛ... И, ведь, не лезут в большие дома, в новостройки. ОНИ НАБЕГАЮТ в частные дома, в старые дома, где надеются найти какие-нибудь нестандартные решения в проводке газа, чтобы за что-нибудь ЗАЦЕПИТЬСЯ... ЗАКОНЫ ОНИ ИЗДАЮТ О ШТРАФАХ... ПОТРЯСИТЕ СВОЙ БЕЗРАЗМЕРНЫЙ ГАЗПРОМ... НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ - ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ!!!