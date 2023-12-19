Поветкин назвал лучшего боксера 2023 года

Александр Поветкин рассказал, что лучшим боксером 2023 года должен стать Дмитрий Бивол. Бывший временный чемпион мира по версиям WBA, WBC Александр Поветкин рассказал, что лучшим боксером уходящего года он считает чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.