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Саудовская Аравия: Полеты авиации в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK)...

Саудовская Аравия: Полеты авиации в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) приостановлены до 24:00 (21:00 по Гринвичу) после того, как 11 октября ракета хуситов поразила Терминал 4, в результате чего несколько человек получили ранения.

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