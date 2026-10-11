Саудовская Аравия: Полеты авиации в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) приостановлены до 24:00 (21:00 по Гринвичу) после того, как 11 октября ракета хуситов поразила Терминал 4, в результате чего несколько человек получили ранения.