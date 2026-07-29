Отчитавший Путина артист Ярмущик заявил: "Я выше Бога"

26-летний актёр Алексей Ярмущик записал эксцентричное обращение к президенту Владимиру Путину, заявив, что каждый день и каждую ночь разговаривает с ним в своей голове, и признался, что не знает ни одного сверстника, который не боялся бы главу государства.
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