Отчитавший Путина артист Ярмущик заявил: "Я выше Бога"

26-летний актёр Алексей Ярмущик записал эксцентричное обращение к президенту Владимиру Путину, заявив, что каждый день и каждую ночь разговаривает с ним в своей голове, и признался, что не знает ни одного сверстника, который не боялся бы главу государства.