Несколько человек попали в больницу с отправлением в Москве. Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», 10 человек попали в больницу с диагнозом «ботулизм», двое из них сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
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