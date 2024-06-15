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Несколько человек попали в больницу с отправлением в Москве

Несколько человек попали в больницу с отправлением в Москве

Несколько человек попали в больницу с отправлением в Москве. Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», 10 человек попали в больницу с диагнозом «ботулизм», двое из них сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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