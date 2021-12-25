Россиянам посоветовали заправляться зимой бензином марки АИ-92

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что зимние морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя, поэтому машину желательно заправлять топливом с минимальным октановым числом.
Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что зимние морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя, поэтому машину желательно заправлять топливом с минимальным октановым числом.
Свежие комментарии