....

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Меньше 20? С начала ролика - не менее 40. Затем десятка взяла разгон до 60, а леди примерялась обогнать её справа. Со...«Клоуны на дороге...

Россиянам посоветовали заправляться зимой бензином марки АИ-92

Россиянам посоветовали заправляться зимой бензином марки АИ-92

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что зимние морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя, поэтому машину желательно заправлять топливом с минимальным октановым числом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх