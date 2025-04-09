«Когда просыпаются гиганты»: в Индонезии произошло мощное извержение вулкана Семеру Ирина ВальковаИндонезия вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ — на этот раз из-за пробуждения одного из самых активных и грозных вулканов региона.