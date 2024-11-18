Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 18 ноября 2024 года

Хроника войны- ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих в Газе - капитана Йогева Пази и старшего сержанта Ноама Эйтана- В Эйлате была активирована система ПВО для перехвата БПЛА- На севере страны произошел инцидент с ракетным обстрелом со стороны Хезболлы- Подтверждена ликвидация руководителя пропаганды ХезболлыВнутренние новости- В Рамат-Гане произошла криминальная стрельба с двумя пострадавшими- На шоссе 79 мотоциклист получил травмы средней тяжести- В театре "Тмуна" .