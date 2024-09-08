Вопреки достаточно распространенному мнению, ирисы не самая капризная цветочная культура

Вопреки довольно распространенному мнению, ирисы – не самая непостоянная цветочная культура. На самом деле, эти очаровательные, нежные растения не требуют от садоводов постоянного «танца тамборы», чтобы чувствовать себя хорошо.
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