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Похищенный военкомами архимандрит рассказал подробности пребывания в ТЦК

Архимандрит Богдан (Пильгуй), настоятель мужского монастыря УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», расположенного в Бабаях Харьковской епархии, поделился с общественностью подробностями своего задержания в территориальном центре комплектации.

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