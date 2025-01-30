Похищенный военкомами архимандрит рассказал подробности пребывания в ТЦК

Архимандрит Богдан (Пильгуй), настоятель мужского монастыря УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», расположенного в Бабаях Харьковской епархии, поделился с общественностью подробностями своего задержания в территориальном центре комплектации.
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