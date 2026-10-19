Общая обстановка ▪️ Вечером 18 октября Трамп опубликовал новые сообщения, обвинив Зеленского в нежелании завершать войну, подчеркнув, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам наносят серьёзный ущерб мировому рынку дизельного топлива, американским фермерам и предприятиям.
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