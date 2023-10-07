ФОТО:ЦАРЬГРАД/ KITTYFLY/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "СИЛЬНО-СИЛЬНО ИЗВИНЯЮСЬ": МИГРАНТЫ СЖИГАЮТ РУССКИЕ ПАСПОРТА Уроженец Азербайджана демонстративно сжёг паспорт гражданина России и выложил провокационное видео в соцсети.
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