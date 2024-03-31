Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»

Сегодня Родриго сделал дубль в матче Ла Лиги с «Атлетиком». Теперь на счету бразильца 15 голов во всех турнирах нынешнего сезона – эту отметку также преодолели Джуд Беллингем (20 голов) и Винисиус Жуниор (18 голов).