Еще один мужчина будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

За звание самой красивой женщины на планете поборются как минимум двое мужчин "Мисс Португалия – 2023" стал 28-летний трансгендер Марина Мачете, который теперь будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023".
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