Большому, любящему сердцу матери. Сегодня, как никогда, у многих матерей наступили тяжёлые времена. Их сыновья мужественно сражаются на фронте, а они ждут их и любят всем сердцем.
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Большому, любящему сердцу матери. Сегодня, как никогда, у многих матерей наступили тяжёлые времена. Их сыновья мужественно сражаются на фронте, а они ждут их и любят всем сердцем.
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