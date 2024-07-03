Автомобильный рынок России в июне 2024 года вырос на 49,6%

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом полугодии 2024 года составили 703 765 штук без учета альтернативных каналов поставок и около 754 627 штук с их учетом, следует из данных Комитета автопроизводителей АЕБ.
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