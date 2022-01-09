Аделаида-2 (WTA). 1-й круг. Свитолина встретится с Киз, Костюк – с Роджерс, Вондроушова – с Голубич

В первый день второго турнира в Аделаиде Элина Свитолина сыграет с Мэдисон Киз. Сетка турнира здесь. Adelaide International 2 Аделаида, Австралия 10 – 15 января 2022 WTA 250 Призовой фонд – 239 477 долларов Открытые корты, хард Первый круг Элина Свитолина (Украина, 2) – Мэдисон Киз (США) Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) Маркета Вондроушова (Чехия, 6) – Виктория Голубич (Швейцария) Ана Конюх (Хорватия) – Дарья Сэвилл (Австралия, WC) Ализе Корне (Франция) – Нурия Парризас-Диас (Испания) Элисон Риск (США) – Магда Линетт (Польша).
Популярные статьи
- «Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
Свежие комментарии