Аделаида-2 (WTA). 1-й круг. Свитолина встретится с Киз, Костюк – с Роджерс, Вондроушова – с Голубич

В первый день второго турнира в Аделаиде Элина Свитолина сыграет с Мэдисон Киз. Сетка турнира здесь. Adelaide International 2 Аделаида, Австралия 10 – 15 января 2022 WTA 250 Призовой фонд – 239 477 долларов Открытые корты, хард Первый круг Элина Свитолина (Украина, 2) – Мэдисон Киз (США) Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) Маркета Вондроушова (Чехия, 6) – Виктория Голубич (Швейцария) Ана Конюх (Хорватия) – Дарья Сэвилл (Австралия, WC) Ализе Корне (Франция) – Нурия Парризас-Диас (Испания) Элисон Риск (США) – Магда Линетт (Польша).