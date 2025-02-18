Бросила сына президента ради Тома Круза: у 62-летнего актера появилась новая подружка

Круз закрутил новый роман. У Аны де Армас завязался роман с Томом Крузом LEGION-MEDIAХотя Том Круз будет праздновать в этом году свой уже 63-й по счету день рождения, он всё ещё пользуется успехом у женщин.
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