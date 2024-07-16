В Татарстане огласили приговор обвиняемым в похищении человека и вымогательстве

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан в ходе реализации поступившей оперативной информации была установлена преступная деятельность группы молодых людей, которые в ноябре 2019 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия, требовали у жителя Зеленодольского района передачи им денежных средств в размере 15000 рублей.