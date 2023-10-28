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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Врачи рассказали об алкоголе, который позволяет снизить холестерин

Врачи рассказали об алкоголе, который позволяет снизить холестерин

Исследователи сразу в нескольких журналах (Circulation, Alcohol and Alcoholism, Atherosclerosis) заявили, что минимальные дозы алкоголя могут помочь снизить показатели «плохого холестерина» и улучшить показатели «хорошего холестерина».

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