Врачи рассказали об алкоголе, который позволяет снизить холестерин

Исследователи сразу в нескольких журналах (Circulation, Alcohol and Alcoholism, Atherosclerosis) заявили, что минимальные дозы алкоголя могут помочь снизить показатели «плохого холестерина» и улучшить показатели «хорошего холестерина».
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