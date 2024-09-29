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"Огненное зарево": Одна из крупнейших атак по регионам России. Удары по многоэтажкам. Пожары в районе военной базы и арсенала - источники

"Огненное зарево": Одна из крупнейших атак по регионам России. Удары по многоэтажкам. Пожары в районе военной базы и арсенала - источники

Массированный удар противника по регионам России продолжается. Сообщается об одной из крупнейших атак по Воронежу.

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