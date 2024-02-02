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Замоскворецкая линия готовится к выводу на маршрут новых вагонов

Завершается строительство электродепо «Южное» Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Ввод его в эксплуатацию позволит создать вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

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