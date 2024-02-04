«Был в шоке»: в Госдуме рассказали о реакции Зеленского на заявление Дуды

Президент Польши Анджей Дуда шокировал украинских властей заявлениями о принадлежности Крыма. Политический лидер непрозрачно намекнул, что Киеву больше не светит увидеть полуостров в составе своей страны.
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