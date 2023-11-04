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Россиянам для эвакуации из Газы нужно собраться у КПП "Рафах"

Чтобы эвакуироваться из сектора Газа, россиянам нужно собраться в пункте сбора на КПП "Рафах". Об этом сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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