В Омске появился уникальный сервис для ремонта гаджетов! Не выходя из дома, жители города могут получить помощь с настройкой или ремонтом телефона, ноутбука или компьютера.
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В Омске появился уникальный сервис для ремонта гаджетов! Не выходя из дома, жители города могут получить помощь с настройкой или ремонтом телефона, ноутбука или компьютера.