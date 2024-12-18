Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве главы РХБЗ Кириллова

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте предполагаемого исполнителя убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, пишет ТАСС.
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