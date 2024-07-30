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Якушев о Ткачеве: «Для «Авангарда» было бы критично, если бы он получил травму зимой, а сейчас нет повода для паники. У них повляется шанс наиграть молодежь»

Сообщалось, что нападающий порвал ахиллово сухожилие и пропустит около полугода. – Самая последняя новость – разрыв ахилла у лидера «Авангарда» Владимира Ткачева, который по первым прогнозам вылетел на полгода.

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