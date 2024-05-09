Когда ТВ картинка важнее здоровья ветерана

Очередная история нашего времени. В Томске во время парада ветерану стало плохо и он попросил воды. Но девушку которая воду ветерану несла, выгнал с трибуны заместитель главы города по социальной политике Константин Чубенко.
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