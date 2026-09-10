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Зиеш перешел в «Ботафого». Контракт с 33-летним вингером – до конца 2028-го

Экс-игрок «Аякса» и «Челси» Хаким Зиеш перешел в « Ботафого ». Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним вингером.

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