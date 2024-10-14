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Калужские новости

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Перевозка тел на судебную экспертизу обойдется Калуге в 60 тысяч рублей

Перевозка тел на судебную экспертизу обойдется Калуге в 60 тысяч рублей

На сайте госзакупок появился контракт, предметом которого является перевозка тел из морга в Областное бюро судебно-медицинской экспертизыНа сайте госзакупок появился контракт, предметом которого является перевозка тел из морга в Областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

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