Перевозка тел на судебную экспертизу обойдется Калуге в 60 тысяч рублей

На сайте госзакупок появился контракт, предметом которого является перевозка тел из морга в Областное бюро судебно-медицинской экспертизыНа сайте госзакупок появился контракт, предметом которого является перевозка тел из морга в Областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
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