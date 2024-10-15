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Мода и Шоу-бизнес

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Музыкант «Яморе» сообщил, что запись совместного трека с Джонни Деппом не состоится

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Гитарист и клавишник российской музыкальной группы «Яморе» Михаил Лисов сообщил, что запись совместной песни коллектива с американским актером Джонни Деппом, которую они планировали в 2023 году, не состоится.

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