Музыкант «Яморе» сообщил, что запись совместного трека с Джонни Деппом не состоится

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Гитарист и клавишник российской музыкальной группы «Яморе» Михаил Лисов сообщил, что запись совместной песни коллектива с американским актером Джонни Деппом, которую они планировали в 2023 году, не состоится.
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