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Генерал Суровикин исключен из наблюдательного совета Роскосмоса

Генерал Суровикин исключен из наблюдательного совета Роскосмоса

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерала Сергея Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса.

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