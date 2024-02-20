Генерал Суровикин исключен из наблюдательного совета Роскосмоса

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерала Сергея Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса.
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